L'Europe peine à adopter son plan de relance économique

Les dirigeants européens se réunissent vendredi par vidéoconférence pour tenter de s'accorder sur la relance de l'économie européenne après la crise du coronavirus et sur le budget à long terme de l'UE.

"C'est maintenant ou jamais" , lance un diplomate européen. Cela risque, pourtant, de durer. Les 27 dirigeants européens se réunissent ce vendredi par vidéoconférence pour s'accorder sur la reprise de l'économie européenne après la crise du coronavirus et le prochain budget à long terme de l'UE . Mais le manque de solidarité entre les États européens reste patent.

Sur la table – virtuelle – des dirigeants, deux propositions de la Commission européenne. Un plan de relance de 750 milliards d'euros. Massif. Ambitieux. Mais sur lequel les Vingt-sept n'ont pas réussi à se mettre d'accord lors du dernier sommet, fin mai. En cause? Des tiraillements entre les pays du Nord de l'Europe, adeptes d'une discipline budgétaire de fer, et ceux du Sud, dont l'Espagne et l'Italie, frappées par la pandémie.