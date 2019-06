L'Europe peine à approfondir la zone euro

Ce jeudi, les ministres des Finances de l’Eurogroupe se pencheront sur la réforme de la zone euro, en vue du sommet du 21 juin. Deux chantiers importants n’avancent pas, le mécanisme de stabilité et le système européen de garantie des dépôts.

D’importantes échéances approchent pour l’euro. Le 21 juin, lors du premier sommet de la zone euro après les élections , les 19 dirigeants des pays dotés de la monnaie unique se pencheront sur l ’approfondissement de l’Union économique et monétaire (UEM).

L’ambiance sera tendue. La veille, les Vingt-huit auront négocié les nominations à la présidence des principales institutions européennes (Commission, Conseil, Parlement, BCE et Haut représentant aux Affaires étrangères). Les divergences entre Paris et Berlin laissent présager un blocage du moteur européen, au mieux des ratés, qui pourraient laisser des traces.

L’approfondissement de l’UEM s’était imposé comme une évidence à la fin de la crise économique et financière . La crise finie, la plupart des dirigeants européens ont la tête ailleurs. En vue de l’Eurogroupe de ce jeudi et du sommet de la zone euro de la semaine prochaine, la Commission européenne a publié ce mercredi ses recommandations pour relancer la machine. Le document, d’une quinzaine de pages, exhorte les 19 à aller de l’avant.

Des chantiers inachevés

"La crise a créé une volonté politique forte et un sentiment d’urgence pour prendre des mesures extraordinaires en vue d’achever l’Union économique et monétaire", résume Valdis Dombrovskis, le vice-président de la Commission européenne, mais "cette volonté d’agir s’est affaiblie au fur et à mesure que l’économie s’est améliorée".