L'Europe "peut mieux faire" dans l'application du RGPD

Le RGPD, destiné à renforcer et unifier la protection des données des individus au sein de l'UE, "a atteint ses objectifs et est devenu une référence à travers le monde pour les pays qui souhaitent accorder à leurs citoyens un niveau élevé de protection", a résumé Didier Reynders , le commissaire européen chargé de la Justice.

"Le RGPD est devenu une marque européenne, on ne s'en remet pas entièrement au marché comme aux États-Unis, et on ne crée pas une supervision des gens comme en Chine."

Cet instrument renforce la transparence et confère aux individus des droits opposables, tels que les droits d'accès, de rectification et d'effacement, le droit d'opposition et le droit à la portabilité des données. "Le RGPD est devenu une marque européenne, on ne s'en remet pas entièrement au marché comme aux États-Unis, et on ne crée pas une supervision des gens comme en Chine", a expliqué la vice-présidente de la Commission, Vera Jourova.