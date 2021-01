L'Europe pourrait recourir au traité pour forcer la livraison des vaccins

Aux grands maux les grands moyens, le président du Conseil européen Charles Michel envisage de recourir à un article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) pour forcer les livraisons de vaccins. Tout en soutenant les efforts pour trouver une solution "par le dialogue et la négociation" pour assurer la livraison des vaccins suivant l'agenda attendu, Charles Michel appelle à explorer toutes les options et à utiliser tous les moyens légaux à disposition si aucune solution satisfaisante n'est trouvée.

"Cela pourrait inclure un recours possible à l'article 122 du TFUE", a-t-il écrit jeudi dans une lettre en réponse à une interpellation des chefs de gouvernements autrichien, tchèque, danois et grec. L'article en question indique que des "mesures appropriées à la situation économique" peuvent être prises si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement de certains produits. Le traité mentionne en particulier l'énergie, sans fermer la porte à d'autres secteurs mais sans y faire référence non plus.