L'Europe poursuit AstraZeneca en justice

La question se posait depuis l'éclatement de l'affaire AstraZeneca , en janvier : quand l'exécutif européen allait-il intenter une action en justice contre ce fournisseur qui, n'a-t-on jamais cessé d'affirmer au Berlaymont, ne respecterait pas sa part du contrat? Si dès janvier la commissaire Stella Kyriakidès assurait que l'Union prendrait toute action nécessaire "pour protéger ses citoyens et ses droits", il aura donc fallu attendre fin avril pour que la Commission passe à l'acte en posant le dossier sur le bureau du tribunal de première instance de Bruxelles. L'action en référé a été intentée vendredi, a indiqué lundi Stefan De Keersmaecker, porte-parole. "On attend une première séance ce mercredi, et nous espérons une décision dans les semaines à venir", précise-t-il.