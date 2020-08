L’Europe prête à débloquer 7,8 milliards pour le "chômage corona" belge

La Belgique est en passe de devenir l’un des principaux bénéficiaires de l’instrument européen de soutien à l’emploi «SURE», une des réponses de l'Union à la crise du coronavirus. Selon une proposition déposée par la Commission européenne ce lundi pour l’utilisation de cette enveloppe de 100 milliards d’euros de prêts à conditions favorables («Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency»), la Belgique se verrait octroyer 7,8 milliards d’euros. C'est le quatrième montant le plus important derrière ceux annoncés pour l'Italie (27,4 milliards), l'Espagne (21,3) et la Pologne (11,2).