L'Europe prête à négocier pour éviter les sanctions américaines

L’Union européenne prépare des représailles

Les surtaxes "toucheront d’abord et avant tout les consommateurs et les entreprises américaines."

La Commission a préparé une liste visant plusieurs produits américains , dont les motos Harley-Davidson, les jeans et certains blousons. En attendant d’éventuelles représailles européennes, l’UE estime que les premiers touchés sont les consommateurs américains. Les surtaxes douanières américaines "toucheront d’abord et avant tout les consommateurs et les entreprises américaines ", dit-il.

Des produits belges touchés

Les tarifs douaniers visent tous les pays européens, même si les premiers concernés sont les quatre principaux partenaires d’Airbus, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni . Selon la liste des produits visés publiée par l’administration américaine, une surtaxe de 10% serait appliquée aux avions civils de plus de 30 tonnes construits par ces quatre pays.

Dans la liste des produits belges qui seront frappés d’une taxe de 25%, on retrouve le porc, des fromages et yaourts, le beurre, des fruits, des poires, cerises, pêches, des jus, du concentré de tomates et les moules.

Une surtaxe de 25% serait imposée sur les vins, les whiskies écossais, des fromages (Emmental, Gouda, Gruyère, Parmesan), huiles d’olive et olives de ces quatre pays. La liste exclut le Tokay hongrois, le Roquefort, l’huile d’olive et les olives italiennes, le chocolat, ainsi que certains fromages européens.

Sont également visés, le café et certains outils allemands (haches, tournevis, couteaux pliables). L'habillement anglais est visé (pull-over en laine, cachemire, costumes, pyjamas maillots de bains et literie).