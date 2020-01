L'Europe projette de retirer les pièces de 1 et 2 centimes

La Commission européenne adopte ce mercredi son programme de travail. Elle avance 64 initiatives, dont des projets de l’ère Juncker comme la fin des pièces de 1 et 2 centimes.

Le document, consulté par L’Echo, comporte six grandes lignes directrices: le Pacte vert européen, une Europe prête pour l’âge numérique, une économie qui fonctionne pour les gens, une Europe plus forte dans le monde, promouvoir le style de vie Européen et un nouvel élan pour la démocratie.