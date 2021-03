L'Europe propose un certificat vaccinal pour "rétablir la libre circulation"

La Commission européenne a proposé ce mercredi de créer un "certificat vert numérique" destiné à faciliter les voyages au sein de l'UE. La proposition sera soumises aux Vingt-Sept lors du sommet européen des 25 et 26 mars.

Cette proposition sera déposée sur la table des chefs d'État ou de gouvernement lors du sommet européen des 25 et 26 mars prochains. Des divisions sont apparues entre les 27 États membres sur l'opportunité d'un tel document, alors qu'une faible partie de la population européenne est vaccinée . Mais la Commission se dit confiante sur l'adoption de sa proposition.

"Le certificat sera accepté par tous les pays de l'UE et permettra de rétablir la libre circulation, d'une façon sûre, responsable et digne de confiance", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le document contiendra un nombre réduit d'informations sur son détenteur, comme son nom, sa date de naissance et celle de la délivrance du certificat. Il sera gratuit, disponible sous format électronique ou papier. Seul un hôpital ou une administration pourront le délivrer. Il comportera un code QR garantissant son authenticité. La couleur verte fait référence à l'autorisation de franchir un feu de circulation.

Les informations seront centralisées sur un portail européen géré par la Commission. Le certificat sera valable sur tout le territoire de l'Union, ainsi qu'en Suisse, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Les ressortissants de pays tiers pourront également l'obtenir s'ils fournissent les preuves nécessaires. Mais "il ne s'agit pas d'un passeport", précise un haut fonctionnaire européen.

Non-discrimination

Le certificat comporte trois catégories d'informations (vaccination, test et immunité) afin d'éviter une discrimination entre les citoyens européens. Les facilités auxquelles il donnera accès ne seront pas les mêmes partout en Europe , la situation épidémiologie divergeant d'un Etat à l'autre.

Relancer le tourisme

Plusieurs États, dont l'Allemagne et la Belgique, étaient réticents à la création d'un tel document afin d'éviter toute discrimination ou des entraves à la liberté de circulation. Alors que la campagne de vaccination européenne a démarré depuis près de trois mois, environ 10% de la population de l'Union européenne a été vaccinée. La Belgique (7,8%) figure parmi les pays européens où le taux de vaccination est le plus bas. Les pays fortement dépendants du tourisme, comme la Grèce et l'Espagne, ont multiplié les pressions pour que l'UE adopte un certificat de vaccination.