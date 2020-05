L'Europe raffermit sa relation avec les Balkans occidentaux

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) et des Balkans occidentaux se réunissent mercredi par vidéoconférence afin de relancer leur coopération . La rencontre devait, à l'origine, avoir lieu à Zagreb.

En pleine crise du coronavirus, l'UE entend rassurer les six pays balkaniques (Albanie, Bosnie, Monténégro, Macédoine du Nord, Kosovo, Serbie) quant à leur avenir européen. Mais des intentions à la réalité, il reste du chemin.

Le sommet sera présidé par Charles Michel . L'Union a débloqué, le 29 avril dernier, une enveloppe de 3,3 milliards d'euros pour aider ces pays à lutter contre la pandémie de Covid-19 et soutenir leur reprise économique .

Embellie

Ces derniers mois, la relation entre l'UE et les Balkans occidentaux s'est améliorée. L'Albanie et la Macédoine du Nord ont reçu le feu vert pour entamer des négociations d'adhésion. La France a levé son veto en raison de progrès réalisés dans ce pays en matière d'État de droit et de respect de la liberté de la presse. La Macédoine du Nord est allée jusqu'à modifier son nom pour faire avancer le processus.