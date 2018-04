L'Europe réclame des actes à la Pologne

La relation entre la Pologne et l’UE s’améliore depuis l’arrivée du nouveau Premier ministre. Mais la Commission européenne n’est pas encore satisfaite des promesses du gouvernement sur sa réforme judiciaire.

Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, aime les métaphores. "Le test du pudding, c’est quand on le mange. Le pudding n’est pas encore sur la table" , a-t-il lâché lundi à Varsovie, juste après sa rencontre avec le président polonais Andrzej Duda et le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Les relations sont très tendues entre la Commission européenne et la Pologne depuis que le parti au pouvoir, le PiS (droite radicale), a fait adopter des lois augmentant l’emprise du gouvernement sur le pouvoir judiciaire. Son attitude envers les médias suscite aussi les inquiétudes de la Commission et du Parlement européen.

Frans Timmermans était lundi à Varsovie pour faire le point sur la crise. Et entendre les offres éventuelles du gouvernement pour mettre la réforme du pouvoir judiciaire en ligne avec le droit européen.

Depuis l’arrivée de Mateusz Morawiecki, en remplacement en décembre de Beata Szydlo, les relations entre la Pologne et l’UE se sont améliorées. Le nouveau Premier ministre est plus proche de l’esprit européen et parle la langue des institutions.