L'Europe renforce sa coordination contre le Coronavirus

Le virus sur sa trajectoire

Apparu dans la ville chinoise de Wuhan en décembre, le coronavirus, ou Covid-19, a atteint depuis décembre plus de 60.000 personnes et en avait tué mercredi soir 1.367 en Chine. Il est pour l'instant considéré comme une épidémie régionale, essentiellement concentrée dans la province chinoise du Hubei, et tout l'enjeu d'une coordination européenne et internationale est d'empêcher qu'il ne se mue en pandémie.