L'Europe reste divisée sur l'accueil des migrants

À peine 10 États sur les 28 membres de l'UE ont accepté de soutenir ce mardi à Luxembourg une proposition de répartition automatique des migrants déposée par la France, l'Allemagne, Malte et l'Italie.

"S’il n’y a pas de politique d’asile commune dans l’Union européenne, il y a un danger que l’immigration incontrôlée s’impose encore en Europe. Nous avons vu cela avant, et je ne veux pas que cela recommence", a lancé le ministre allemand des Affaires intérieures Horst Seehofer mardi lors du Conseil européen Affaires intérieures à Luxembourg.

Malte, l’Allemagne, la France et l’Italie ont déposé sur la table du Conseil une proposition pour tenter de solutionner le problème d’accueil et de répartition des migrants. Le retournement de l'Italie s'explique par le départ de l'extrême droite du gouvernement.

Les quatre pays avaient conclu un préaccord le 23 septembre dernier à La Valette et espéraient obtenir un soutien des autres États de l'UE à Luxembourg. Cet accord prévoit un mécanisme de répartition automatique des migrants au sein de l’Union européenne . Ce système s'arrêterait en cas d'afflux massif.

L’accord serait temporaire, d'une durée de six mois, dans l’attente d’une réforme de la Convention de Dublin qui confie l’accueil des migrants au pays d'arrivée.

Fiasco humanitaire

Pour sortir de la crise de 2015, l’Union européenne a "sous-traité" la question de l’accueil des réfugiés à la Turquie, contre un soutien de six milliards d’euros.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un nouveau drame est survenu au large des côtés Italiennes où treize femmes fuyant la Libye à bord d’un navire de fortune sont mortes noyées . Pour l'instant, les navires de sauvetage sont le plus souvent immobilisés au large des côtes avec les rescapés à bord.

Dix pays sur vingt-huit à peine

Une dizaine de pays ont apporté leur soutien ce mardi, lors d’une longue discussion au dîner (Irlande, Portugal Croatie, Luxembourg, Slovénie, Lituanie, Lettonie et Estonie). Les porteurs du projet, la France et l’Allemagne souhaiteraient étendre cet accord à une vingtaine de pays. On est loin du compte. "À peu près une dizaine de pays sont prêts à jouer le jeu", a dit une source à la sortie du Conseil Affaires intérieures.