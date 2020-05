L'Europe reste divisée sur la réouverture de l'espace Schengen

La France et l'Allemagne ont plaidé mardi pour une réouverture rapide de l'espace Schengen. L'Italie et l'Espagne souhaitent un retour des touristes pour les vacances. Mais les États européens peinent à se coordonner.

Le président de l'Assemblée nationale française, Richard Ferrand (LREM), et son homologue allemand, Wolfgang Schäuble (CDU), ont appelé mardi à une réouverture rapide des frontières internes de l'UE.

"La France et l'Allemagne doivent œuvrer en faveur du rétablissement immédiat de la libre circulation au sein de l'espace Schengen lorsque les conditions seront remplies", écrivent-ils dans une déclaration commune.

Richard Ferrand et Wolfgang Shäuble soulignent "les lourdes conséquences économiques" de la fermeture de l'espace Schengen.

Le 15 juin, "D-Day" du tourisme

L'Italie et l'Espagne ont à nouveau plaidé mardi pour la fin des restrictions frontalières afin de permettre le retour des touristes pour les vacances d'été .

"Le plus vite possible"

Les 27 ministres des Affaires européennes ont abordé la question mardi lors d'une vidéoconférence. Ils ont affiché la volonté d' une réouverture rapide des frontières, sans fixer d'échéance précise ni de procédure . Il s'agissait d'une réunion informelle, ou, souligne la Secrétaire d'État croate Andreja Metelko-Zgombic , il était question de déterminer "l'équilibre entre le retour aux activités économiques et protéger la vie des citoyens".

"Coordination, consultation, information sur les décisions, parler aux voisins, tels étaient les mots le plus souvent entendus", a résumé le vice-président de la Commission Maros Sefcovic. Il a fait état du "sentiment unanime que le retour au fonctionnement complet de Schengen doit être réalisé le plus vite possible".