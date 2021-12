L'Europe riposte à la Nouvelle route de la soie chinoise

La Commission européenne lance "Global Gateway", une stratégie d'investissements massifs de 300 milliards d'euros dans des infrastructures numériques, de transport et d'énergies verte partout dans le monde.

Face à l'influence grandissante de la Chine dans le monde grâce à sa Nouvelle route de la soie, l'Europe a manqué, jusqu'à présent, de vision et perdu des opportunités. Pour y remédier, la Commission européenne a lancé ce mercredi "Global Gateway", une stratégie conçue comme une alternative à la ceinture économique chinoise.

L'exécutif européen ambitionne de mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés pour développer des projets d'infrastructure dans les secteurs du numérique, des énergies vertes et du transport, ainsi que de renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche partout dans le monde.

Lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping, la Nouvelle route de la soie, rebaptisée "Belt and Road Initiative" (ceinture et route), a permis de développer des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires reliant la Chine au reste de la planète. Pékin aurait déjà investi 140 milliards de dollars, selon ses propres chiffres, dans des projets lui permettant de s'approvisionner en matières premières et d'écouler ses exportations.

Transparence et bonne gouvernance

Les Occidentaux critiquent de plus en plus la Nouvelle route de la soie, reprochant à la Chine d'asseoir son influence sur les pays les plus pauvres en les endettant avec des conventions peu transparentes.

"Nous apporterons avec nous le secteur privé, ce qui n'est pas le cas de la Chine." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

L'Europe revendique une approche basée sur les valeurs démocratiques. "Les pays ayant une expérience avec la Chine ont besoin d'une alternative", a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Ces pays savent que nous sommes transparents, que nous avons une bonne gouvernance et qu'il n'y aura pas d'endettement insoutenable derrière".

"Global Gateway" se développera parallèlement au plan "Build Back Better", porté par le président des États-Unis Joe Biden, et à la "Green Initiative" du Royaume-Uni.

La stratégie européenne repose sur des fonds publics et intègre le secteur privé. "Nous apporterons avec nous le secteur privé, ce qui n'est pas le cas de la Chine", a-t-elle ajouté.

Financement public et privé

145 milliards d'euros Les institutions financières des États membres et la Berd apporteront des financements pour 145 milliards d'euros.

Les financements seront octroyés selon l'approche dite "Team Europe", déjà utilisée dans le cadre du plan de relance post-covid à 750 milliards d'euros. Celle-ci combine des ressources de l’UE, des 27 États membres et d’institutions financières, comme la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).

Dans le détail, l'initiative sera financée à concurrence de 18 milliards d'euros de subventions aux secteurs prioritaires (énergie, climat, transport, numérique et éducation), pour autant que ces projets soient liés à la connectivité.

Les institutions financières des États membres et la Berd apporteront des financements provenant de leurs propres réserves pour 145 milliards d'euros.

Une part de 135 milliards d'euros proviendra du Fonds européen pour le développement durable (FEDD+) et de la BEI, sous forme d'investissements étalés de 2021 à 2027. Ces financements seront générés grâce à un effet de levier au départ d'une contribution de 21,1 milliards d'euros de garanties.

Valeurs démocratiques

"Nous ne soutiendrons pas des projets impliquant des énergies fossiles." Un haut fonctionnaire européen

L'octroi des fonds sera conditionné au respect des droits sociaux, de l'État de droit, de la transparence et de la bonne gouvernance. "Si le projet est lancé dans un pays où survient un coup d'État, ou qui ne respecte plus les droits humains, nous pourrons le suspendre", dit un haut fonctionnaire de la Commission.

Le projet devra également présenter une dimension verte. "Nous ne soutiendrons pas de projet impliquant des énergies fossiles", ajoute-t-il.