L'Europe risque à nouveau de tancer la Belgique sur l'épargne

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déjà condamné l'État belge à deux reprises, en 2013 et en 2017 , en matière de fiscalité des comptes d'épargne. Pourquoi? Parce que l'exonération de précompte sur un maximum de 990 euros (montant de 2020) d'intérêts des livrets est assortie de conditions très spécifiques, ce qui aboutit, en pratique, à exclure les comptes d'épargne étrangers du bénéfice de cet avantage fiscal.

Critères analogues

"Un dépôt réglementé dont la rémunération ne comporte pas une double rétribution (intérêt de base et prime de fidélité) ne peut être considéré comme répondant à des critères analogues."

Plusieurs juridictions belges, telles que les cours d'appel d'Anvers et de Gand, ont déjà appliqué à plusieurs reprises cette jurisprudence européenne dans des affaires qui leur étaient soumises. Mais la circulaire que l'administration fiscale vient de publier ne tient aucun compte de cette jurisprudence de plus en plus étoffée.