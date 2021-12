L'Europe s'apprête à trancher sur le nucléaire et le gaz

C'est la "trêve des confiseurs". Entre le sapin de Noël et le réveillon du Nouvel An, le monde politique est en léthargie. Tout le monde politique? Non! Un petit groupe d'irréductibles, au plus haut niveau européen, planche sur l'un des dossiers les plus chauds de l'année à venir, le classement éventuel du nucléaire et du gaz comme énergies "vertes" ou "de transition", à la faveur d'un processus appelé "taxonomie" en jargon européen.