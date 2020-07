L'Europe sanctionne des hackers russes, chinois et nord-coréens

Pour la première fois, l'Union européenne a imposé des sanctions contre des hackers, six personnes et trois entités, responsables de plusieurs cyberattaques menées ces dernières années. Ces sanctions, incluant le gels d'avoir et des interdictions de voyage pour une période de six mois, ont été décidées à l'encontre services de renseignements russes et des entreprises nord coréennes et chinoises. Cette décision, prise jeudi, fait suite à des attaques perpétrées contre des intérêts européen, telles que l'opération contre l'OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques) et de celles connues sous les noms de "WannaCry", "NotPetya" et "Operation Cloud Hopper".