L'Europe va imposer le chargeur USB-C sur tous les appareils électroniques

La Commission européenne propose d'imposer le chargeur unique USB-C pour tous les appareils électroniques d'ici 2024. La mesure ne devrait entraîner aucun coût supplémentaire pour les consommateurs.

Prises USB multiples, chargeur Lightning d'Apple... Avec l'évolution des technologies, les consommateurs sont confrontés à de plus en plus de modèles de chargeurs de smartphones, de tablettes et d'autres appareils électroniques. Voici plus de dix ans que l'Union européenne (UE) dialogue en vain avec les géants du secteur pour tenter de leur imposer un chargeur unique et interopérable.

"Avec de plus en plus d'appareils, de plus en plus de chargeurs sont vendus qui ne sont pas interchangeables ou pas nécessaires. Nous mettons un terme à cela." Thierry Breton Commissaire au Marché intérieur

La Commission européenne a franchi une étape supplémentaire en proposant, ce jeudi, une législation forçant les fabricants d'électroniques à équiper, d’ici à 2024, leurs appareils d'au moins un port USB-C et à garantir que tous les chargeurs soient interopérables.

Les autres mesures

La législation comporte d'autres mesures. Elle harmonise la technologie de recharge rapide en imposant l'utilisation de la technologie USB Power Delivery. Elle impose aussi au fabricant d'informer le consommateur sur toutes les caractéristiques du chargeur.

"Les chargeurs alimentent tous nos appareils électroniques les plus essentiels. Avec de plus en plus d'appareils, de plus en plus de chargeurs sont vendus qui ne sont pas interchangeables ou pas nécessaires. Nous mettons un terme à cela", estime Thierry Breton, le commissaire au Marché intérieur.

250 millions d'euros Selon un haut fonctionnaire européen, ce paquet législatif pourrait faire économiser 250 millions d'euros par an.

Cette disposition, unique au monde, ne s'appliquera pas seulement aux smartphones et aux tablettes, mais à tous les dispositifs électroniques, comme les appareils photo numériques, les casques audio, les enceintes portables et les consoles vidéo portables. Le texte législatif sera accompagné d'une annexe dressant une liste des appareils concernés qui pourra être adaptée en fonction de l'évolution technologique. Les appareils pourront, bien sûr, être équipés d'un second port.

Les chargeurs sans fil, une technologie encore en développement, ne sont pas concernés par la législation.

Selon la Commission, cette transition ne devrait entraîner ni coût supplémentaire pour l'industrie, ni augmentation des prix. Au contraire, "les consommateurs devront acheter moins de chargeurs, ce qui est un avantage immédiat", précise un haut fonctionnaire européen. Selon cette source, ce paquet législatif pourrait faire économiser 250 millions d'euros par an.

Une longue histoire

Cette réforme n'est pas arrivée sans mal. Face à la fragmentation croissante de ce marché, source de frustration pour les consommateurs et nocive pour l'environnement, la Commission a entamé en 2009 un dialogue avec le secteur afin de réduire le nombre de chargeurs. Les fabricants ont fini par souscrire à un protocole d'accord aboutissant à une réduction de 30 modèles de chargeurs à 3.

"Nous nous sommes rendus compte que l'industrie n’irait pas jusqu'au bout." Un haut fonctionnaire européen

Pour l'UE, ce n'était pas suffisant. Le dialogue avec l'industrie ne progressant plus, la Commission a entamé en 2018 une révision de la directive sur les équipements électroniques. Deux ans plus tard, pour hâter le processus, le Parlement européen adoptait une résolution réclamant un chargeur unique.

"Au départ, la Commission a privilégié les engagements volontaires, ce qui a apporté des améliorations, mais sans permettre une situation universelle. Nous nous sommes rendu compte que l'industrie n’irait pas jusqu'au bout", précise le haut fonctionnaire.

Apple pas content

Certains fabricants, comme Apple, ne voient pas d'un bon œil le chargeur unique. Pour la marque à la pomme, "une harmonisation des chargeurs de smartphones freinerait l’innovation au lieu de l’encourager, et pénaliserait les consommateurs européens".