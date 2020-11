L'Europe va sanctionner les entreprises proches du régime de Loukachenko

"Nous avons décidé de procéder à une nouvelle série de sanctions en réponse à la brutalité des autorités et elles toucheront des individus, mais aussi des institutions, des chefs d'entreprise et des sociétés."

"Nous avons décidé de procéder à une nouvelle série de sanctions en réponse à la brutalité des autorités et elles toucheront des individus, mais aussi des institutions, des chefs d'entreprise et des sociétés", a déclaré Josep Borrell, le Haut représentant de l'UE aux Affaires étrangères. " Nous devons nous tourner vers des intérêts plus sensibles, ce qui affectera le développement normal de l'activité économique ".

Depuis l'élection présidentielle du 9 août, des dizaines de milliers de Biélorusses manifestant régulièrement contre Alexandre Loukachenko. Une répression féroce est menée contre eux par la police d'État et le KGB. A ce jour, plus de 20.000 personnes ont été arrêtées et plus de 500 cas de torture ont été rapportés par Amnesty International. Une dizaine d'opposants ont été tués.