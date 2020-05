L'Europe veut accélérer la transition écologique suite à la pandémie de Covid-19

La Commission européenne a dévoilé mercredi deux stratégies pour une Europe plus durable. L'une, en faveur de la biodiversité , entend enrayer la destruction de la nature. L'autre, de la "ferme à la table" , vise à mettre en place une alimentation plus saine et respectueuse de l'environnement.

Réduire les pesticides de 50% d'ici 2030

Protéger la biodiversité

La Commission propose de transformer d'ici 2030 au moins 30% des terres et mers en Europe en zones protégées, de mieux protéger la forêt primaire et de ramener au moins 10% des terres agricoles à des paysages plus variés. Elle promet de consacrer 20 milliards d'euros par an à cet objectif.