L'Europe veut accroître la lutte contre l'évasion fiscale

Depuis le début de son mandat, la Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, est résolue à accroître la lutte contre l'évasion fiscale. L'exécutif européen doit présenter ce mercredi un important "paquet" de mesures pour une fiscalité "plus juste et plus simple", accroître la coopération entre les administrations nationales et mieux taxer les géants du numérique, une question cruciale. Le même jour, le Tribunal de l'Union européenne devrait rendre sa décision sur la légalité de la décision de la Commission européenne datant de 2016 qui avait imposé à l'Irlande de récupérer auprès d'Apple 13 milliards d'euros d'impôts impayés. Un arrêt qui pourrait influencer les débats à venir sur la fiscalité européenne.