L'Europe veut choisir le président de la Commission d'ici le 20 juin

Les élections européennes terminées, la bataille pour gouverner l'Europe a commencé. Mardi soir, les Vingt-Huit ont chargé le président du Conseil européen Donald Tusk de mener des négociations. Le 20 juin, il devra proposer une liste de trois noms pour occuper la présidence de la Commission, du Conseil et du Parlement.

Téléphones mobiles brouillés, portes closes et conseillers dans les couloirs, les chefs d’Etat ou de gouvernement de l’UE étaient réunis mardi soir, lors d’un dîner très secret, pour un premier round d’échanges sur les résultats des élections. Pour la première fois depuis longtemps, le couvert était dressé pour la Première ministre britannique Theresa May, tenue à l’écart des dernières discussions sur les affaires européennes pour cause de Brexit.