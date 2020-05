L'Europe veut créer une réserve sanitaire stratégique

La Commission européenne propose de créer une réserve de médicaments, d'équipements, de médecins et d'experts pouvant être déployés en cas de crise sanitaire. Un programme de 9,4 milliards d'euros.

La Commission européenne a détaillé ce jeudi son plan EU4Health , une enveloppe de 9,4 milliards d'euros pour répondre aux déficiences en médicaments, équipements et personnel soignant survenues lors de la pandémie de Covid-19.

Manque de masques, traitements inopérants, hôpitaux surchargés... Dès les premiers jours de la crise, d'importantes carences sont apparues en Europe. Les systèmes sanitaires de certains États, comme l'Italie et l'Espagne, ont été vite dépassés. D'autres pays, comme l'Allemagne et la France, ont restreint leurs exportations d'équipements.

"Les appels lancés pendant la crise ont été forts et clairs: nous avons besoin de plus d’Europe dans le domaine de la santé publique, affirme la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides. Nous ne voulons plus jamais voir nos travailleurs de la santé être obligés de choisir quel patient recevra le matériel pour le sauver."