L'Europe veut criminaliser toute violence contre les femmes

Les violences faites aux femmes et les inégalités salariales sont encore bien présentes en Europe. La Commission européenne a proposé jeudi une nouvelle stratégie pour l'égalité des genres. L'Europe veut criminaliser les violences faites aux femmes et imposer des quotas au sein des conseils d'administration.

"Je suis née dans un pays communiste, où la femme était programmée pour travailler très dur sans se plaindre . J'ai porté cet algorithme pendant vingt-cinq ans". Vera Jourova , la vice-présidente de la Commission européenne en charge des Valeurs et de la Transparence. Elle est aujourd'hui au plus haut de l'appareil législatif européen, chargée de combattre les inégalités hommes-femmes .

Plus de la moitié des femmes européennes ont été victimes de harcèlement sexuel.

L'Europe a progressé, mais "il reste beaucoup à faire", dit-elle. Un tiers des femmes européennes sont victimes de violences , plus de la moitié ont été victimes de harcèlement sexuel . À peine 8% des femmes dirigent une entreprise . Les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes . Elles ont en moyenne une pension inférieure de 30% .

L'Europe patine dans ce domaine depuis des années. La proposition de directive sur les quotas de genres dans les conseils d'administration est gelée depuis 2013. La ratification de la convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes est bloquée par six pays de l'Est (Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie et Tchéquie).