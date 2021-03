L'Europe veut durcir la responsabilité des entreprises

Les eurodéputés doivent adopter un projet de loi créant une responsabilité des entreprises en cas d'atteinte aux droits de l'homme, à l'environnement et à la bonne gouvernance.

Le Parlement européen doit adopter ce mardi en séance plénière un rapport appelant la Commission européenne à adopter une loi qui imposerait une obligation de vigilance et une responsabilité aux entreprises, y compris les institutions financières, pour toute atteinte aux droits de l’homme, à l’environnement et à la bonne gouvernance . Ce "devoir de vigilance" sera applicable aux PME comme aux grandes entreprises cotées en bourse, sur toute leur chaîne d'approvisionnement mondial.

"On voit un élan en Europe vers une législation sur la responsabilité des entreprises et la Commission fera son devoir", a déclaré Didier Reynders. "Il est important que nous respections nos valeurs dans et en dehors de l'UE."