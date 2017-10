L'Europe veut en finir avec la fraude au carrousel TVA

Chaque année, la fraude à la TVA fait perdre aux Etats européens 50 milliards d'euros. Cet argent perçu par les mafias sert de plus en plus au financement du terrorisme. La Commission européenne propose de mettre en place une TVA transfrontalière pour l'année 2022. Une révolution de palais qui risque de crisper plus d'un Etat européen.