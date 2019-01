L'Europe veut mettre fin à l'abus des "visas dorés"

La Commission Juncker invite les États de l’UE à ne plus abuser des régimes permettant d’obtenir un droit de citoyenneté ("visa doré") ou de résidence ("passeport doré") en l’échange d’investissements importants. Ces pratiques présentent des risques de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et de corruption.

L’exécutif européen a publié à cette occasion son premier rapport sur ces programmes de citoyenneté et de résidence. Le document recense des pratiques existantes et les risques – nombreux – qu’elles font courir, en ce qui concerne la sécurité, le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et la corruption.