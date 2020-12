L'Europe veut muscler Europol dans la lutte antiterroriste

La Commission européenne avait prévu d'adopter début 2021 un paquet de mesures pour accroître la lutte antiterroriste. Mais la dernière vague d'attentats à Paris, Nice et Vienne a précipité les choses. L'exécutif européen a présenté ce mercredi son programme de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent . A la manœuvre, le vice-président de la Commission, Margaritis Schinas, et la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson.

L'agenda antiterroriste comporte deux volets importants, encourager la lutte contre la radicalisation et la réduction de la vulnérabilité des espaces publics . "Le mode de vie européen n'est pas optionnel", affirme Margaritis Schinas, "il est important de défendre notre modèle, notre système et l'universalité de nos valeurs. Il faut empêcher que des personnes vulnérables ne soient la proie de terroristes".

Renforcer Europol

L'objectif est de mieux partager les informations entre Europol, les entreprises privées et les autorités nationales, analyser les "big data" et de lui permettre aussi d'émettre des alertes sur les combattants étrangers. La Commission propose de dégager des mesures supplémentaires, soit 60 effectifs en plus, et de créer un poste de coordinateur antiterroriste.