L'Europe veut un cadre pour sa finance "verte"

Le débat est enfin arrivé sur la table des ministres des Finances de l’Union. Plus de deux ans après la signature de l’Accord de Paris, l’Europe avance dans sa réflexion sur la finance "verte", celle par laquelle les Européens pourraient accomplir leur part de l’engagement planétaire de limiter le réchauffement "bien en dessous de 2°C".

Christian Thimann , senior executive chez AXA et chef d’un groupe d’experts européen qui a planché sur le sujet, a présenté mardi ses recommandations au Conseil des ministres européens (Ecofin) .

Pour respecter ses engagements climatiques, l’UE a besoin de 180 milliards d’investissements supplémentaires par an pour la décennie qui vient.

L’exécutif européen estime que l’Union a besoin de 1,8 milliard d’euros d’investissement additionnel par an pendant la décennie à venir – et "l’argent public ne sera pas suffisant" , a précisé mardi son vice-président aux affaires financières, Valdis Dombrovskis, lors d’une conférence de presse au terme de l’Ecofin.

Être ou ne pas être "vert"

La demande fondamentale du groupe d’experts réunis par l’Union européenne est de s’accorder sur un système de classification européen sur ce qui est "vert" et ce qui ne l’est pas . Dans son rapport, publié fin janvier, il demande une définition claire de l’investissement "durable", qui mènerait à la création d’un label pour les obligations vertes européennes .

La Belgique va lancer sa première obligation de ce type au printemps – réservée aux investisseurs institutionnels. Elle suit ainsi la Pologne et la France et d’autres membres de l’Union planchent sur des projets similaires. Mais le manque de définition claire et unifiée ouvre la voie aux suspicions de greenwashing.