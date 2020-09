L'Europe veut une relance économique massive avec un nouvel objectif climatique

La présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen invite l'Union européenne à relancer massivement son économie en fixant un nouvel objectif climatique. Elle propose une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, contre 40% auparavant.

L'allocution était très attendue. Après plusieurs mois de pandémie de coronavirus qui ont bouleversé la vie de plus de 400 millions d'Européens, la cheffe de l'exécutif européen a proposé une série de mesures visant la relance massive de l'économie européenne en fixant de nouveaux objectifs climatiques. Parmi ceux-ci: une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, contre 40% prévus auparavant. Elle a également proposé des investissements accrus dans le numérique, un salaire minimum européen, une Union de la santé plus forte, un renforcement du marché intérieur et une lutte accrue contre les discriminations.

Lors d'un discours de plus d'une heure, très applaudi par les députés européens, Ursula von der Leyen a invité l'Union européenne à tourner le dos à la crise du coronavirus en plaidant pour une union plus forte et une relance économique centrées sur le Pacte vert et le numérique.

Vue en plein écran ©REUTERS

"Une pandémie qui ne semble pas s'essoufler"

Evoquant les longs mois douloureux de pandémie, elle a rendu hommage aux travailleurs de la santé. "Leur empathie et leur courage nous inspirent", a-t-elle dit. "Leurs histoires nous disent beaucoup sur l’état de notre monde. Cela nous montre la fragilité qui nous entoure. Un virus mille fois plus petit qu’un grain de sable nous a montré à quel point la vie peut être délicate."

Après avoir affiché ses divisions au début de la pandémie, l'Union européenne s'est appliquée à mieux coordonner la lutte contre le coronavirus en améliorant l'approvisionnement en équipements médicaux, la gestion de ses frontières internes et en finançant la production d'un vaccin, a-t-elle également rappelé. L'UE est parvenue à adopter un plan de relance économique de 750 milliards d'euros pour faire face à la récession provoquée par le confinement et le ralentissement économique.

"Nous avons transformé la peur et la division entre les Etats membres en confiance pour notre Union." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

"Nous avons transformé la peur et la division entre les Etats membres en confiance pour notre Union", a déclaré la présidente de la Commission. "Nous n’allons pas nous contenter de nous redresser, ici et maintenant, mais nous allons façonner un nouveau monde."

"L’Europe doit continuer à protéger des vies, alors que nous sommes au cœur d’une pandémie qui ne semble pas s’essouffler." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

Vue en plein écran ©AFP

Ursula von der Leyen a reconnu que "les citoyens européens continuent de souffrir". "L’Europe doit continuer à protéger des vies, alors que nous sommes au cœur d’une pandémie qui ne semble pas s’essouffler". Pour l'avenir, elle a proposé de renforcer les compétences de l'UE en matière de santé. "Nous devons créer une Union européenne de la santé plus forte. Le moment est venu de le faire", a-t-elle dit, annonçant, entre autres, la création d'une agence européenne de recherche et de développement biomédicaux ainsi que de stocks stratégiques.

Une relance "verte" et numérique

La pandémie de coronavirus et le confinement généralisé en Europe ont provoqué un ralentissement de l'activité économique et une récession. "Nous pouvons nous attendre à une reprise de notre économie après un baisse de 12% du PIB au deuxième trimestre, mais l’incertitude persiste en Europe et dans le monde", a-t-elle averti.

"Je reconnais que passer de 40% à 55%, c’est peut-être trop pour certains et pas assez pour d’autres, mais notre économie peut y arriver." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

Le plan de relance "NextGeneration EU", d'environ 750 milliards d'euros, appuiera la relance européenne. La présidente de la Commission a plaidé pour accroître l'orientation "verte" de ces investissements en portant l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre à -55% d'ici 2030. "Il n’y a rien de plus urgent que l’avenir de notre fragile planète. Alors que la vie s’est arrêtée lors du confinement, la planète a continué à se réchauffer", a-t-elle dit. "Je reconnais que passer de 40% à 55%, c’est peut-être trop pour certains et pas assez pour d’autres, mais notre économie peut y arriver".

"Nous avons la preuve que ce qui est bon pour l’environnement est bon pour l’entreprise." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

Ursula von der Leyen a proposé de doper les investissements "verts", pour développer de nouvelles technologies, comme l'utilisation de l'hydrogène pour produire de l'acier ou pour améliorer les performances énergétiques dans le secteur de la construction. "Nous avons la preuve que ce qui est bon pour l’environnement est bon pour l’entreprise", a-t-elle déclaré, "nous pouvons y arriver, alors que les émissions ont baissé de 25%, notre économie a connu une croissance de 60%".

A cet effet, "37% du plan Next Generation EU sera dépensé pour assurer les objectifs du Pacte vert", a promis la présidente de la Commission. Le plan de relance sera également financé à 30% par des obligations vertes. "Nous faisons oeuvre de pionnier en élaborant une norme de l'UE solide en matière d'obligations vertes", a-telle dit.

"J’insiste pour que le plan de relance ne nous permette pas seulement se sortir de la crise, mais à faire avancer l’Europe pour construire le monde de demain", a-t-elle ajouté.

Le secteur numérique, qui s'est développé fortement durant la pandémie, sera l'autre levier de la relance européenne. La présidente de la Commission a proposé d'affecter 20% du plan "NexGeneration EU" aux initiatives numériques.

Vue en plein écran ©REUTERS

Un vaccin pour tout le monde

Lors de la pandémie, l'Europe a rassemblé "plus de 40 pays pour lever 16 milliards d’euros afin de financer la recherche pour des vaccins et des traitements pour le monde entier", a rappelé Usrula von der Leyen, insistant sur le caractère universel de ce vaccin.

"Notre leadership, ce n’est pas 'Europe First', nous avons choisi la solidarité." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

"Notre leadership, ce n’est pas 'Europe First', nous avons choisi la solidarité, a-t-elle dit, "le nationalisme des vaccins met des vies en danger, seule la coopération peut sauver des vies".

Hommage au peuple biélorusse

Évoquant les grands dossiers de politique étrangère, Ursula von der Leyen a plaidé pour un renforcement du multilatéralisme, une nouvelle relation avec les États-Unis, une plus grande vigilance envers la Chine. Elle a rappelé la solidarité de l'Europe envers la Grèce et Chypre face à la Turquie. Concernant le Brexit, la présidente von der Leyen a estimé que "chaque jour qui passe voit les chances d’un accord flétrir. Les négociations n’ont pas avancé comme nous l’aurions espéré, et le temps manque".

"Le peuple biélorusse doit être libre de décider de son avenir seul." Urusula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

Se tournant vers la crise en cours en Biélorussie, elle rendu un hommage appuyé aux manifestants. "L’UE est au côté du peuple de Biélorussie. Nous avons tous et toutes été émus par l’immense courage dont ont fait preuve ces personnes rassemblées à Minsk, la réaction brutale du gouvernement biélorusse est une honte. Le peuple biélorusse doit être libre de décider de son avenir seul."

La présidente de la Commission a invité les Vingt-sept a faire preuve d'unité sur le front de la migration, déplorant "l'incendie du camp de migrants de Moria".

Abordant les questions de l'Etat de droit, la présidente von der Leyen a annoncé l'adoption d'un premier rapport évaluant les 27 Etats européens d'ici la fin du mois. Elle s'est érigée contre les discriminations encore vivaces en Europe, comme l'antisémitisme, le racisme et les atteintes aux droits des LGBT. Ursula von der Leyen, a annoncé "un plan d'action" contre le racisme et les "crimes de haine, qu'ils se fondent sur la race, la religion, le genre ou la sexualité".

"Où est l’essence de l’humanité lorsque des carnavals antisémites sont présentés en pleine rue?" Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne