L'Italie accepte finalement d'accueillir un bateau de migrants

Changement de ton ou cacophonie au sein du nouveau gouvernement italien? Si, dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait demandé au bateau de l'ONG Mission Lifeline d'aller débarquer "cette cargaison humaine" (autrement dit les 226 migrants qu'il transporte) aux Pays-Bas, pays où le navire est immatriculé, le ministre des Transports Danilo Toninelli, également responsable des garde-côtes, a jugé dans un second temps la distance trop importante. "Nous assumerons la générosité et la responsabilité humanitaire de sauver ces gens et de les transférer sur les navires des garde-côtes italiens", promet-il dans une vidéo diffusée sur Facebook.