L'Italie généralise le pass sanitaire à tous les lieux de travail

L'objectif de cette mesure? Augmenter au maximum le taux de vaccination avant l'arrivée du froid, qui risque de favoriser un regain des contagions. À ce stade, près de 75% de la population âgée de plus de douze ans est vaccinée , soit 40,46 millions de personnes.

Des sanctions sont prévues

Le vaccin rencontre néanmoins des obstacles , et ce, même au sein des professions médicales , où il est obligatoire. La Fédération nationale des ordres de médecins (FNOMCEO) a ainsi confirmé à l'AFP que 728 médecins sont actuellement suspendus parce que non vaccinés.

L'Italie a été le premier pays européen touché gravement par la pandémie, qui a fait plus de 130.000 morts dans la péninsule et entraîné, en 2020, la récession la plus grave depuis l'après-guerre.