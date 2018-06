L'Italie interdit à nouveau l'accès de ses ports aux ONG

Alors que l'Aquarius devrait bientôt arriver au port de Valence , le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini (la Ligue, extrême-droite), semble ne pas changer d'avis sur la destination des bateaux transportant des migrants . Il a en effet refusé une nouvelle fois d'accueillir dans ses ports deux navires d' ON G, naviguant en ce moment au large des côtes libyennes "en attente de leur cargaison d'êtres humains abandonnés par les passeurs", a-t-il déclaré.

"Que ces messieurs sachent que l'Italie ne veut plus être complice du business de l'immigration clandestine, et ils devront donc chercher d'autres ports vers lesquels se diriger. En ministre et en père, je le fais pour le bien de tous", a ajouté M. Salvini.