L'Italie prépare son reconfinement face à la flambée des cas de Covid

Le gouvernement italien devrait annoncer ce vendredi la fermeture des écoles, bars et restaurants dans la majeure partie du pays, et ce, à partir de lundi.

L'Italie, qui a passé cette semaine la barre des 100.000 morts dus à la pandémie de Covid-19, enregistre une forte hausse des contaminations et des décès , due en grande partie au variant britannique , selon les médecins. Jeudi, les autorités ont fait état de 26.000 nouveaux cas et de 373 morts en 24h.

Selon le scénario le plus pessimiste, les grandes régions du nord - Lombardie, Piémont, Vénétie, Emilie-Romagne -, ainsi que le Latium (la région de Rome) et la Calabre, devraient passer en zone rouge, rejoignant ainsi les régions méridionales de la Campanie, la Basilicate et le Molise. La situation de Rome restait incertaine et elle pourrait passer en orange.