L'Italie s'accorde avec l'Europe sur son budget pour 2019

La Commission européenne et l'Italie ont conclu un accord sur le budget italien pour 2019.

Rome et la Commission européenne sont (enfin) tombés d'accord sur le budget italien pour l'année prochaine. C'est ce qu'a indiqué le commissaire européen à la Stabilité financière, aux Services financiers et à l'Union du marché des capitaux, Valdis Dombrovskis.

L'accord prévoit un objectif de déficit budgétaire de 2,04% du PIB. L'Italie évitera ainsi une procédure de sanction si elle applique l'accord en totalité. "Son projet de budget et le niveau d'endettement du pays restent préoccupant", a néanmoins tenu à rappeler le commissaire européen. "La solution sur la table n'est pas idéale. Elle n'apporte pas de solution à long terme aux problèmes économiques de l'Italie, mais elle nous permet d'éviter à ce stade une procédure pour déficit excessif."

Les économies devraient être réalisées sur les deux mesures-phares du gouvernement: la réforme des retraites et le revenu de citoyenneté.

Le bras de fer entre le gouvernement italien et les autorités européennes s'est engagé au début de l'automne avec la présentation à Rome d'un projet de budget prévoyant un déficit public à 2,4% du PIB , soit bien au-dessus du niveau sur lequel s'était engagé le gouvernement précédent (0,8%). La Commission avait officiellement rejeté ce projet le 23 octobre, le jugeant "hors des clous" européens. Bruxelles insiste pour que l'Italie réduise son déficit structurel, afin d'alléger le fardeau de sa dette publique, qui dépasse les 130% de son PIB.

Dimanche, le gouvernement italien avait accepté de revoir à la baisse certains de ses objectifs en réduisant les dépenses de quelque quatre milliards d'euros supplémentaires , afin d'éviter l'ouverture d'une procédure d'infraction aux règles budgétaires. Les économies devraient être réalisées sur les deux mesures-phares du gouvernement: la réforme des retraites, voulue par la Ligue du vice-Premier ministre Matteo Salvini, et le revenu de citoyenneté, un revenu minimum en faveur des plus défavorisés, porté par le Mouvement 5 Étoiles (M5S, antisystème) de son homologue Luigi di Maio.

La nouvelle version de la loi de finances 2019 doit à présent être examinée par le Sénat en vue d'une adoption définitive. Selon la presse italienne, c'est un coup de téléphone mardi entre le président du Conseil Giuseppe Conte et le vice-président de la Commission européenne Dombrovskis qui a permis cet accord.

La Bourse de Milan était vers 13h en hausse de 1,78% et le spread, l'écart très surveillé entre les taux d'intérêt allemand et italien, est redescendu aux alentours des 255 points, après avoir dépassé les 300 points au plus fort de la crise.