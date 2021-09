L'UE accuse Loukachenko de faire entrer des terroristes en Europe

Depuis plusieurs mois, la Lituanie, la Lettonie et la Pologne sont confrontées à des arrivées anormales de migrants originaires du Moyen-Orient, poussés à leur frontière par les services du dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. La semaine dernière, la situation a encore empiré avec la mort d'un sixième migrant à la frontière polonaise. Pour l'Europe, la coupe est pleine. La Commission européenne a décidé de monter d'un cran et durcit le ton avec Minsk en proposant, ce mercredi, de suspendre partiellement l'accord UE-Biélorussie sur les visas.

"Ceux qui veulent mettre à l'épreuve l'unité européenne en instrumentalisant la souffrance humaine et la migration seront déçus", avertit Margaritis Schinas, le vice-président de la Commission. "Face aux exactions du régime biélorusse, nous devons agir en parlant à l'unisson".

Concrètement, il sera plus compliqué pour les représentants des institutions biélorusses d'obtenir des visas pour entrer sur le territoire de l'UE . Cette nouvelle sanction, qui doit encore être avalisée par le Conseil, s'ajoute à un régime de sanctions décidées contre Minsk à la suite de la répression de l'opposition biélorusse.

Le trafic de Loukachenko

" Loukachenko est désespéré, il est blessé par les sanctions européennes, il tente de déstabiliser l'UE en faisant passer des migrants" , explique la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. "C'est aussi un moyen pour Loukachenko de gagner de l'argent. Il invite des gens qui paient 10.000 euros pour le voyage. Il les trompe. Ils restent dans un bel hôtel à Minsk, puis il les emmène à la frontière et ils se trouvent piégés. Ils ne peuvent plus faire marche arrière ".

Une centaine d'agents de Frontex ont été déployés à la frontière lituanienne et une dizaine en Lettonie. Par contre, le gouvernement polonais a décrété l'état d'urgence à sa frontière et y a imposé un "black out".