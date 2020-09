L'UE cloue au pilori trois pays pour violations de l'Etat de droit...

La Commission européenne a dévoilé ce mercredi son premier rapport sur l'État de droit dans les 27 pays de l'Union européenne (UE) . L'exercice est piloté par le Commissaire à la Justice Didier Reynders et la vice-présidente de la Commission Vera Jourova. Quatre domaines de l'État de droit sont évalués en particulier, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, le respect des médias et l'équilibre des pouvoirs à travers tous les Etats européens.

Hongrie, Pologne et Bulgarie au pilori

Le document révèle d' importants manquements en Hongrie, en Pologne et en Bulgarie . Politisation et contrôle de la justice, poursuite insuffisante de la corruption, attaques contre les journalistes, intimidations envers la société civile... Le portrait est peu flatteur.

Ce n'est pas une surprise pour la Pologne et la Hongrie. La Commission et le Parlement européen épinglent depuis plusieurs années ces deux pays pour leurs violations de l'Etat de droit. Au point d'engager la procédure de l'article 7 du Traité , pouvant entraîner une suspension de leur droit de vote au sein du Conseil européen. Une sanction très grave. Mais une voie difficile car elle requiert l'unanimité des Etats membres et provoque de fortes tension entre les capitales.

Viktor Orban en colère

La Hongrie et la Pologne ne sont pas les seuls mauvais élèves. Le rapport dévoile, en profondeur, les faiblesses de nombreux États. La Croatie, la République tchèque, l'Estonie et la Grèce sont épinglées pour leur lutte insuffisante contre la corruption. En Espagne, à Malte et en Slovénie les journalistes font l'objet de menaces et d'attaques physiques.