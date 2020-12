L'UE décide des nouvelles sanctions contre la Biélorussie et prime l'opposition

Plus de 500 cas de torture

Depuis le début de la révolte, après la présidentielle du 9 août, plus de 30.000 personnes ont été arrêtées lors de manifestations. Les ONG Viasna et Amnesty International ont répertorié plus de 500 cas de torture. La plupart des opposants ont été emprisonnés, les autres se sont exilés en Lituanie et en Pologne.