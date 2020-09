L'UE dénonce la désinformation russe sur Navalny et la Biélorussie

Les autorités européennes ont constaté une augmentation des campagnes de désinformation provenant des médias financés par Moscou, comme Russia Today et Sputnik News, sur la Biélorussie et l'affaire Navalny.

L'Union européenne détecte depuis plusieurs jours des campagnes de désinformation massives des médias pro-kremlin sur la révolte en cours en Biélorussie et l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny. À l'origine de ces activités, la télévision Russia Today (RT) et le journal en ligne Sputnik News, deux médias financés par la Russie et traduits dans plusieurs langues.