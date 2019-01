L'UE et le Japon créent le plus grand espace internet sécurisé au monde

"Cette décision d'adéquation va créer le plus grand espace de flux de données sécurisées au monde", affirme Vera Jourova , la commissaire européenne à la Justice et aux Consommateurs, "ce qui permettra aux entreprises européennes d'avoir un accès privilégié à un marché de 127 millions de consommateurs . Investir dans la vie privée est rentable. Cet accord servira d'exemple pour les futurs partenariats dans cette matière clé et aidera à fixer des normes mondiales".

Cette reconnaissance mutuelle "complète et renforce les avantages de l'accord de partenariat économique" signé récemment entre l'UE et le Japon et "contribue au partenariat stratégique entre l'UE et le Japon", affirment le commissaire japonais pour la Protection des données personnelles, Haruhi Kumazawa, et la commissaire Vera Jourova dans un communiqué commun.