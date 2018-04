L'UE facilite les "class actions" et durcit les sanctions contre les entreprises

Sanctions durcies contre entreprises, "class actions" facilitées... La Commission Juncker a lancé ce mercredi le "New Deal" des consommateurs pour tenter de relever la confiance des Européens, plombée par des épisodes comme le Dieselgate et la controverse autour du renouvellement du glyphosate.

Un an avant les élections, l’Europe tire les enseignements des scandales touchant les consommateurs, comme le Dieselgate , en renforçant leur protection face aux entreprises qui, à l’instar de Volkswagen, ont joué avec les règles. Après l’affaire du glyphosate, l’UE veut aussi apporter plus de transparence dans les processus d’évaluation scientifique s.

La Commission européenne a proposé mercredi un paquet de mesures, baptisé le "New Deal" des consommateurs , visant à faciliter les actions en nom collectif ("class action") contre les entreprises et à durcir les sanctions.

Commissaire européenne à la Justice et aux Consommateurs

"Les grandes entreprises n’ont pas peur de tricher parce que les sanctions ne sont pas assez fortes", dit Vera Jourova , la commissaire européenne à la Justice et aux Consommateurs. "Dans le cas du Dieselgate, les autorités nationales européennes ont imposé de sanctions allant jusque 5 millions d’euros. Aux Etats-Unis, Volkswagen a été condamné à payer 25 milliards de dollars".

Les tarifs seront durcis. En cas de violation des règles de protection des consommateurs dans plusieurs États de l’UE, la Commission propose que les autorités nationales puissent imposer aux entreprises des amendes allant jusque 4% de leur chiffre annue l. Sur ce point, comme sur les autres mesures du "New Deal", le mot final reviendra aux États et au Parlement.

Des "class actions" européennes

Le financement du recours sera transparent, tandis que la sanction imposée par le juge sera une "compensation" et non des dommages et intérêts. La Commission veut aussi laisser la porte ouverte à un règlement extrajudiciaire entre les parties.