L'UE fait sa rentrée politique avec le discours sur l'état de l'Union

Ursula von der Leyen mettra l'accent sur la réussite de la stratégie vaccinale européenne et sur la reprise économique, ce mercredi devant les députés européens à Strasbourg.

Des fonctionnaires sur les nerfs arpentent les couloirs du Parlement. Des dizaines de journalistes sont présents sur place, malgré les restrictions sanitaires. Les chefs de groupes politiques sont en verve à la tribune de l'hémicycle. Nul doute: depuis lundi, c'est l'ambiance des grands jours au Parlement européen à Strasbourg. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce ce mercredi à 9h son discours sur l'état de l'Union. Un moment très attendu. C'est la deuxième fois seulement depuis février 2020 que les députés européens se réunissent dans la capitale alsacienne. Cette fois, on a l'impression que les affaires redémarrent.

Le discours sur l'état de l'Union, une pratique en cours depuis 2010, est un exercice très suivi, un peu partout en Europe. Il est l'occasion pour le chef de l'exécutif européen de baliser l'année politique à venir. Après vingt mois à la présidence, c'est aussi l'occasion, pour Ursula von der Leyen, de dresser un bilan. "Son discours a été discuté durant des semaines par de nombreux intervenants, internes et externes à la Commission", dit une source européenne.

La stratégie vaccinale

Selon nos informations, la présidente von der Leyen a prévu d'axer son intervention sur le "succès" de la stratégie vaccinale de l'Union européenne, le pass sanitaire et le plan de relance économique. Le plan d'achat collectif de vaccins a fonctionné, selon la Commission, plus de 70% des adultes européens étant vaccinés contre le covid. Quant à l'industrie pharmaceutique européenne, elle a produit 700 millions de doses de vaccin pour l'UE et 700 millions de doses pour le reste du monde.