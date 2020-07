L'UE garantit son approvisionnement en traitements anti- coronavirus

La Commission européenne a conclu des accords avec Roche et Merck pour son approvisionnement en traitements expérimentaux du Covid-19 développés par les entreprises.

Ces accords impliquent le médicament contre l'arthrite RoActemra de Roche et celui contre la sclérose en plaques Rebif de Merck , des traitements potentiels au coronavirus, annonce l'agence Reuters. Ils garantiront l'approvisionnement de l'ensemble des 27 Etats membres de l'UE qui voudraient en acheter .

L'Union européenne avait déjà demandé en mai dernier d'obtenir ces deux médicaments expérimentaux alors que la course au traitement miracle (et au vaccin) fait toujours rage dans le monde entier.

Patients gravement atteints

Johnson & Johnson et Sanofi

Bruxelles est par ailleurs en discussion avec Gilead afin d'obtenir des doses de remdesivir pour les États membres et augmenter sa capacité de production. Elle souhaite également réserver des stocks de vaccins (toujours en cours de développement) de l'entreprise française Sanofi et de l'américaine Johnson & Johnson. Cette dernière a accéléré le mois dernier le lancement de son essai clinique, de septembre à juillet. Cette première étude clinique sur l'homme se déroulera aux USA et en Belgique.