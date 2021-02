L'UE injecte quatre milliards contre le cancer

Quatre milliards d'euros seront consacrés à ce plan qui s'articule autour de plusieurs grands piliers. D'abord, la prévention à travers des campagnes pour réduire la consommation de tabac et d'alcool, et promouvoir une alimentation saine et l'activité physique. Ensuite, le plan encourage les dépistages précoces et accorde une attention particulière à l'accès aux diagnostics et aux traitements pour tous. Enfin, l'exécutif européen met l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des patients avec des programmes de réinsertion sociale et professionnelle.