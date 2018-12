L'UE interdit la majorité des plastiques à usage unique, certains objectifs revus à la baisse

Les bouteilles en plastique, l'une des causes majeures de cette pollution, sont exclues de la liste de produits interdits. Le Parlement européen et la Commission avaient toutefois prévu qu'elles devront être "collectées séparément et recyclées à 90% d'ici 2025". " Cet objectif chiffré a été revu à 77% pour 2025 et 90% pour 2029. "La présidence autrichienne a coupé la poire en deux", dit une source proche des négociations. Le Parlement européen a toutefois réussi à imposer un objectif de mise sur le marché de 25% de bouteilles en plastique recyclé d'ici 2025.