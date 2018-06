L'UE investit pour rester une "puissance spatiale"

"Plus de 10% du PIB de l’UE dépend déjà de services liés à l’espace" , souligne le vice-président de la Commission Maros Sefcovic, en présentant sa proposition d’enveloppe budgétaire pour le prochain cadre financier pluriannuel de l’Union (2021-2027). "Mais nous devons passer à la vitesse supérieure " , ajoute-t-il. L’investissement du budget européen dans l’espace augmente significativement, après un plafond de 4,6 milliards puis 11,1 milliards d’euros dans les deux précédents cadres (à prix courants). Avec cette politique spatiale, l’exécutif veut notamment soutenir l’industrie dans l’internet des objets , la conduite automatisée ou encore la surveillance des émissions de gaz à effet de serre. Ce budget "envoie un signal fort que l’Union européenne est une puissance spatiale et entend le rester pour longtemps" , a commenté la commissaire à l’Industrie, Elzbieta Bienkowska.

Galileo, la part du lion

→ Le gros de l’enveloppe, 9,7 milliards, sera consacré aux systèmes de navigation par satellite – Galileo (mondial) et EGNOS (régional, plus précis). Il s’agit ici de poursuivre les investissements dans les opérations et les infrastructures pour entretenir la constellation de satellites, mais aussi encourager la mise sur le marché de services de navigation pour les véhicules autonomes, indique l’exécutif européen. Les systèmes disposent de 29 satellites en orbite et 30 de plus devraient être lancés dans les dix à quinze prochaines années.