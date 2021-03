L'UE ne faiblit pas dans sa croisade contre les prix abusifs des médicaments

Cette décision n'est pas seulement la première décision relative aux prix dits excessifs dans le secteur pharmaceutique, mais elle s'inscrit dans une croisade plus large menée par les autorités antitrust, conformément à la stratégie pharmaceutique pour l'Europe adoptée par la Commission en novembre de l'année dernière, visant à rendre les médicaments essentiels plus abordables et plus accessibles.