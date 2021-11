L'UE prépare de nouvelles sanctions contre Minsk

Selon les autorités européennes, Alexandre Loukachenko a mis en place, depuis mai dernier, un trafic de migrants via des agences de voyages en Irak, en Syrie et en Turquie . Des candidats réfugiés sont déplacés par milliers vers Minsk par la compagnie aérienne biélorusse Belavia. Ils sont ensuite transportés par bus entiers, ou même par taxis, vers les frontières lituanienne et polonaise .

Un cadre élargi

"Aujourd'hui, nous allons approuver un nouveau paquet de sanctions contre les Biélorusses responsables de ce qui se passe. Et nous allons élargir le cadre de ces sanctions pour les appliquer à d'autres gens, compagnies aériennes, agences de voyages, et tous ceux qui sont impliqués dans l'acheminement illégal de migrants à nos frontières", a annoncé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell , avant la rencontre.

Un désastre humanitaire

Chaque jour la situation s'aggrave aux frontières polonaise et lituanienne. Varsovie a déclaré l'état d'urgence, fermé sa frontière avec la Biélorussie et interdit à Frontex, aux ONG et aux médias de s'y rendre. Des centaines de migrants, poussés par les Biélorusses et rejetés par les Polonais, se sont retrouvés bloqués dans un no man's land, où ils vivent dans des conditions épouvantables.