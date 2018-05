L'UE prête à dégainer face aux taxes américaines

La Commission européenne a informé l'OMC que l'UE était prête à prendre des contre-mesures sur une série de produits américains emblématiques comme les jeans ou le bourbon si les Etats-Unis imposaient des droits de douane sur son acier et son aluminium.

L'Union européenne a informé ce vendredi l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qu'elle était prête à prendre des mesures de représailles contre les Etats-Unis après leur décision d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium.

Donald Trump avait promulgué le 8 mars des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium tout en exemptant certains partenaire comme le Canada et le Mexique, mais aussi l'UE de manière temporaire. Le Japon n'a en revanche pas été exempté malgré son statut de proche allié et les efforts du Premier ministre Shinzo Abe, qui a courtisé Donald Trump avec assiduité.